«Понял, что если буду прыгать до проката, то не смогу выйти». Кондратюк — о 3-м месте

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление на пятом этапе Гран-при России в Самаре, на котором он занял третье место, а также ответил на другие вопросы.

«Было тяжело. Можно сказать, это был очень сложный прокат для меня. Рад, что смог выйти и смог сделать, ну, наверное, почти максимум из тех возможностей, которые имелись. Проснулся и не мог пошевелиться. Не прыгал сегодня на тренировке, понял, что если буду прыгать до проката, то не смогу выйти. Постарались сделать всё, что было возможно — и массажи, заморозили спину и так далее. Хорошо, что вышел, доехал. Надеюсь, ничего серьёзного нет — это жизнь, это спорт, такое случается. Кровать была неудобная, наверное (смеётся). В следующий раз буду в другом отеле жить.

Обратиться к Семененко (Евгений учится на врача. — Прим. «Чемпионата»)? Я не специалист, не врач, но такого раньше не было. К Семененко буду обращаться за консультацией через несколько лет (смеётся), пока обращусь к дипломированным специалистам.

Смогу ли показать программу на чемпионате России? Между Сочи и Самарой упор был на физическую подготовку, чтобы докатывать программу, но при нынешних обстоятельствах это показать не удалось. Надеюсь, к чемпионату России всё будет хорошо в плане здоровья и получится показать эту программу на полную. Сейчас было не до этого

Оммаж к Евгении Медведевой «Слышу – не слышу»? Нет, ничего такого продуманного не было. Будем считать, что я так её поздравил с прошедшим днём рождения.

Разнообразие победителей на мужских этапах? Круто, что столько молодых ребят, и все талантливые. Думаю, это будет самый сложный чемпионат России. Если проанализировать оценки, элементы, которые были на чемпионате России в Челябинске два года назад и в Питере год назад — можно увидеть, что за тот год сильно возросли оценки и количество сложных элементов. Думаю, эта тенденция продолжится.

Как воспринял смерть Александра Горшкова? Когда я узнал, это был шок, потому что это великий спортсмен, выдающийся человек, который очень много делал для вида спорта, которым я занимаюсь, который я люблю», — передаёт слова Кондратюка из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.