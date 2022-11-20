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«Жизнь преподносит нам сюрпризы». Щербакова — о победителе «Ледникового периода»

«Жизнь преподносит нам сюрпризы». Щербакова — о победителе «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка и телеведущая Анна Щербакова опубликовала видео со съёмок финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Друзья, всем привет! У нас подходят к концу съёмки «Ледникового периода». Сейчас будет награждение. Развязка абсолютно неожиданная и непредсказуемая. Жизнь преподносит нам сюрпризы. И вообще — всех с Новым годом», — сказала Щербакова на видео в своём телеграм-канале.

Щербакова — первая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях и два четверных лутца в одной программе. Также она первая фигуристка среди женщин, исполнившая каскад четверной флип — тройной тулуп, как и первая в истории мирового фигурного катания фигуристка, приземлившая в одной программе два четверных флипа среди женщин. Первая и пока единственная фигуристка-одиночница из России, выигравшая Олимпиаду, будучи действующей чемпионкой мира.

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