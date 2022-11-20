Медведеву поздравили с днём рождения на съёмках «Ледникового периода»

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева получила поздравление с днём рождения на съёмках финального выпуска шоу «Ледниковый период».

19 ноября спортсменке исполнилось 23 года.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу. Недавно шоу «Ледниковый период» неожиданно покинул партнёр Медведевой – блогер Даня Милохин.



Ранее стало известно, что в России сняли документальный фильм о Евгении Медведевой. Над проектом работала медиагруппа «Красный квадрат» совместно с командой фигуристки. Точная дата премьеры будет названа позднее.