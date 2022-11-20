«Каждый знает, что ты безмерно талантлива». Авербух поздравил Медведеву с днём рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух на съёмках финального выпуска шоу «Ледниковый период» поздравил с днём рождения двукратного призёра Олимпийских игр, фигуристку Евгению Медведеву.

«Женечка, мы все поздравляем тебя с днём рождения. Будь счастлива! Пусть покорение новых вершин всегда будет в твоей жизни. То, что ты безмерно талантлива, знает каждый. Вперёд, вперёд, вперёд. С днём рождения! Ура!» — сказал Авербух.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу. Недавно шоу «Ледниковый период» неожиданно покинул партнёр Медведевой – блогер Даня Милохин.