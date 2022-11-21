Дэвис и Смолкин, Усачёва, Хромых пропустят заключительный этап Гран-при России в Перми

Танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин, фигуристки Дарья Усачёва и Майя Хромых не примут участия на шестом этапе Гран-при России, который пройдёт в Перми.
Спортсмены изначально были заявлены на этап, но их имён нет в списке участников, опубликованном сегодня Федерацией фигурного катания России.
Ранее сообщалось, что Усачёва и Хромых ещё не восстановились после травм.
Что касается тех, кто выступит на Гран-при России в Перми, в списках значатся следующие имена: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Ксения Синицына, Анна Фролова, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Матвей Ветлугин, Евгений Семененко, Илья Яблоков, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Софья Тютюнина/Андрей Багин и другие.
Соревнования пройдут 26–27 ноября.
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