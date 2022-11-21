Илья Авербух — о Трусовой: не обязательно требовать все результаты в этом сезоне

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о выступлениях серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой в текущем сезоне. Вчера, 20 ноября, Трусова стала второй на пятом этапе Гран-при России в Самаре, проиграв Софье Самоделкиной.

«Я не думаю, что дело в данной ситуации в тренере. Саша Трусова, так получилось, не смогла набрать хорошую форму в начале сезона, это было видно. Сейчас просто нужно успокоиться, перестать ждать чего-то, дать возможность ребятам, в частности Саше и Свете [Соколовской], просто сработаться, почувствовать, выработать ориентиры, не гнать, не форсировать форму, потому что это может привести к травмам, и планомерно набирать форму.

Я уверен, что не обязательно требовать все результаты в этом сезоне. Мы понимаем, что Саша меняется, она выросла, она изменилась внешне – к этому надо тоже привыкнуть. Ей надо привыкнуть к своему изменившемуся телу, и всё будет на месте. Она очень талантливый человек. Но я не думаю, что сейчас надо драматизировать. Почти все наши девчонки так или иначе попадали в этот период», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.