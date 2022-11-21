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Илья Авербух остался доволен работой Загитовой и Щербаковой на «Ледниковом периоде»

Илья Авербух остался доволен работой Загитовой и Щербаковой на «Ледниковом периоде»
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил работу олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в качестве ведущих телешоу «Ледниковый период».

«Я считаю, что девочки блестяще справились. Алина растёт как ведущая, прибавляет и прибавляет. Аня Щербакова просто с лёту уловила этот жанр. Я думаю, что, если она захочет продолжать, у неё есть все возможные и невозможные возможности для того, чтобы стать высокопрофессиональной ведущей (улыбается). Она быстро ориентируется, импровизирует. В общем, я думаю, что девчонки обе молодцы. Специально не противопоставляли их друг другу, каждой из них доверяли отдельные эфиры, чтобы они чувствовали себя спокойно. У каждой из них есть свой темперамент, свой темпоритм.

Я считаю, что «Ледниковый период» – это проект, который объединяет. Он даёт возможность новых ступеней, нового движения – это очень важно. Он объединяет нас с нашим великим поколением. Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Александр Жулин, наши юные девочки, становящиеся ведущими, Алексей Ягудин, ставший просто высокопрофессиональным ведущим, претендующим на получение ТЭФИ уже не первый год. «Ледниковый период» – это сумасшедший плацдарм для многих, и я думаю, что они все используют его очень хорошо», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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