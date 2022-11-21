Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух: счастлив, что как продюсер решил вопрос с Даней Милохиным

Илья Авербух: счастлив, что как продюсер решил вопрос с Даней Милохиным
Комментарии

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о неожиданном уходе российского тиктокера Дани Милохина из «Ледникового периода». Милохин выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Конечно, проект был сложным. В очень стрессовое время мы снимали, в очень сложном творческом режиме.

Конечно, история с Даней Милохиным не могла не выбить на какой-то момент, но я счастлив, что как продюсер решил этот вопрос. Конечно, сегодня был очень драматичный финал, который буквально в последний момент перевернул турнирную таблицу. Но зато это прямо как в спорте. Абсолютно бескомпромиссная борьба», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Новость по теме
Алёна Косторная рассказала, сколько тратит в месяц, и назвала самую дорогую покупку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022