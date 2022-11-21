Илья Авербух: счастлив, что как продюсер решил вопрос с Даней Милохиным
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о неожиданном уходе российского тиктокера Дани Милохина из «Ледникового периода». Милохин выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
«Конечно, проект был сложным. В очень стрессовое время мы снимали, в очень сложном творческом режиме.
Конечно, история с Даней Милохиным не могла не выбить на какой-то момент, но я счастлив, что как продюсер решил этот вопрос. Конечно, сегодня был очень драматичный финал, который буквально в последний момент перевернул турнирную таблицу. Но зато это прямо как в спорте. Абсолютно бескомпромиссная борьба», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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