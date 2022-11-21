Алексей Ягудин показал фото 13-летней дочери. Его жена и мама девочки — Татьяна Тотьмянина
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен выложил фотографию своей дочери Елизаветы, которой вчера, 20 ноября, исполнилось 13 лет. Напомним, жена Ягудина и мама девочки — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.
«С днём рождения, наша принцесса. 13 годиков! Как же быстро время летит… Любим без границ», — подписал фотографию Ягудин.
Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.
Также у Ягудина и Тотьмяниной есть семилетняя дочь Мишель.
Ранее Алексей Ягудин рассказал о травме Татьяны Тотьмяниной, которая жёстко упала во время съёмок телепроекта «Ледниковый период».
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