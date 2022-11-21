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Видео: произвольная программа Глеба Лутфуллина на пятом этапе Гран-при России в Самаре

Видео: произвольная программа Глеба Лутфуллина на пятом этапе Гран-при России в Самаре
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Ученик Алексея Николаевича Мишина чемпион России среди юниоров 2021 года российский фигурист Глеб Лутфуллин одержал победу на пятом этапе Гран-при России «Волжский пируэт» в Самаре.

18-летний Лутфуллин набрал итоговые 273,56 балла (180, 79 за произвольную программу). Он исполнил четверной риттбергер, четверной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов – двойной тулуп, четверной сальхов, тройной сальхов – двойной аксель.

Вторым стал Александр Самарин, набравший 268,65 балла, а лидер по итогам короткой программы Марк Кондратюк выдал не очень удачный прокат и оказался только на третьей строчке с 260,68 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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