Видео: прерванный прокат Андрея Мозалёва на пятом этапе Гран-при России в Самаре

Российский фигурист Андрей Мозалёв прервал прокат с произвольной программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.



Андрей Мозалёв остановился после падения с четверного сальхова. Казалось, что он травмировался, но оказалось, оторвался один из крючков на правом ботинке. По итогам короткой программы Андрей Мозалёв занимал второе место, однако по причине прерванного проката был оштрафован и в итоге закончил Гран-при на четвёртом месте с 258,80 балла.

Победу на пятом этапе Гран-при России одержал Глеб Лутфуллин, набравший 273,56 балла. Вторым стал Александр Самарин, получивший от судей 268,65 балла. Тройку призёров замкнул Марк Кондратюк, который набрал 260,68 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.