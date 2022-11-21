К Трусовой выбежал мужчина с цветами, Мишин снимал награждение. Фото с Гран-при в Самаре

20 ноября в Самаре завершился очередной этап Гран-при России. Софья Самоделкина одержала победу после произвольной программы, Александра Трусова стала второй. Тройку лучших одиночниц замкнула Ксения Гущина.

После проката Александры Трусовой случился инцидент: на лёд выбежал болельщик, который вручил фигуристке цветы.

«Да, удивилась появлению на льду мужчины с букетом, я не знаю, почему он вышел. Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Лучшие кадры с произвольной программы и церемонии награждения в Самаре — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа



1. Софья Самоделкина – 217,87.

2. Александра Трусова – 213,80.

3. Ксения Гущина – 196,18.