Видео: произвольная программа Александры Трусовой на пятом этапе Гран-при России в Самаре
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова заняла второе место на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Трусова шла третьей после короткой программы, а в произвольной заявила только один четверной прыжок, на котором упала. Остальные прыжки фигуристка исполнила без ошибок. За обе программы Трусова в сумме получила 213,80 балла.
Победительницей пятого этапа Гран-при России «Волжский пируэт» в Самаре стала Софья Самоделкина, которая набрала 217,87 балла. Она, как и Александра Трусова, работает в группе тренера Светланы Соколовской.
Третьей на самарском этапе стала Ксения Гущина (196,18 балла).
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
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