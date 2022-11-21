Видео: произвольная программа Александры Трусовой на пятом этапе Гран-при России в Самаре

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова заняла второе место на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Трусова шла третьей после короткой программы, а в произвольной заявила только один четверной прыжок, на котором упала. Остальные прыжки фигуристка исполнила без ошибок. За обе программы Трусова в сумме получила 213,80 балла.

Победительницей пятого этапа Гран-при России «Волжский пируэт» в Самаре стала Софья Самоделкина, которая набрала 217,87 балла. Она, как и Александра Трусова, работает в группе тренера Светланы Соколовской.

Третьей на самарском этапе стала Ксения Гущина (196,18 балла).

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.