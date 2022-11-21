Тарасова объяснила, в чём причина неудач Трусовой
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала причину неудач серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года фигуристки Александры Трусовой.
На прошедшем пятом этапе Гран-при «Волжский пируэт» в Самаре Трусова заняла второе место. Она шла третьей после короткой программы, а в произвольной заявила только один четверной прыжок, на котором допустила падение. Остальные прыжки фигуристка исполнила без ошибок. За обе программы Трусова в сумме получила 213,80 балла.
«Что с Трусовой? Как что – она ушла к новому тренеру! А вы как думаете? Это всегда влияет на спортсмена. Смена тренера грозит потерей формы.
Есть ли шанс, что форма выправится? Конечно, шанс есть всегда», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».
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