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Алёна Косторная рассказала, как сломала руку

Алёна Косторная рассказала, как сломала руку
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как сломала руку в ходе сезона-2021/2022. Напомним, из-за перелома руки Косторная лишилась шансов отобраться в сборную России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Я пошла тренировать элемент и с прыжка неудачно упала. Это не было на отдыхе, тусовке или вечеринке.

Что чувствовала, когда смотрела Олимпиаду? Я не смотрела. Мне было обидно, что могла там оказаться, поэтому не смотрела», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в женском одиночном катании выиграла россиянка Анна Щербакова, опередившая свою соотечественницу Александру Трусову. Третьей стала японка Каори Сакамото.

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