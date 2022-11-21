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Алёна Косторная рассказала, как восприняла золото Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022

Алёна Косторная рассказала, как восприняла золото Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как отреагировала на то, что золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года завоевала россиянка Анна Щербакова.

«Когда узнала результаты, то поздравила. Даже вырезки её программы посмотрела. Она достойно откаталась и боролась. Я столько раз видела прокаты Ани, что меня чистый прокат не очень-то удивил.

Тройной аксель Трусовой? Знаю, что Саша от него не отказалась бы. Её не переубедить. Если она так сказала, то она это сделает», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

Напомним, Алёна Косторная лишилась шансов отобраться в состав сборной России на Олимпиаду-2022 вследствие перелома руки.

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