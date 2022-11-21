Алёна Косторная ответила, что её больше всего шокирует в фигурном катании

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании россиянка Алёна Косторная ответила на вопрос, что её больше всего шокирует в фигурном катании. По словам Косторной, её удивляют конфликты между болельщиками тех или иных фигуристок.

«Отношение фан-баз к другим спортсменам удивляет. Есть болельщики Алины и Жени (Загитовой и Медведевой. — Прим. «Чемпионата»), и они между собой ругаются в чатах постоянно. И когда Женя выходит на лёд и кто-то кричит, что она лучшая, а кто-то кричит, что Алина лучшая, хотя не она выступает, то недоумеваешь», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

Напомним, Алина Загитова на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане взяла золото, Евгения Медведева — серебро.