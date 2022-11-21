Алёна Косторная: главное — не набрать вес. Туктамышевой это несложно
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная высказала мнение, что для фигуристок главное — не набрать лишний вес. Она упомянула при этом чемпионку мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву, которой, по её словам, несложно оставаться в форме.
«У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти.
Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.
Ранее Алёна Косторная рассказала, как восприняла золото своей соотечественницы Анны Щербаковой на зимней Олимпиаде – 2022.
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