Алёна Косторная: главное — не набрать вес. Туктамышевой это несложно

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная высказала мнение, что для фигуристок главное — не набрать лишний вес. Она упомянула при этом чемпионку мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву, которой, по её словам, несложно оставаться в форме.

«У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти.

Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

Ранее Алёна Косторная рассказала, как восприняла золото своей соотечественницы Анны Щербаковой на зимней Олимпиаде – 2022.