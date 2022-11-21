19-летняя Алёна Косторная описала свой идеал мужчины

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, каким видит свой идеал мужчины. В августе 2022 года Косторной исполнилось 19 лет.

«Адекватный, выше меня, галантный и с мозгами.

В моём сердце фигурное катание. Мне пишут много в соцсетях. С девчонками смеёмся над этим. Кто-то пишет чуть ли не каждый день, и каждый день меняется интонация.

Шансы есть у всех, кроме тех, кто пишет с ошибками. Часто с девчонками из тусовки по фигурному катанию обсуждаем это по ночам», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

В настоящий момент тренером Алёны Косторной является Елена Буянова. До этого спортсменка занималась в группе Этери Тутберидзе. Также она провела один сезон в академии Евгения Плющенко.