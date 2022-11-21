Алёна Косторная рассказала, сколько тратит в месяц, и назвала самую дорогую покупку
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, какую сумму тратит в месяц, и рассказала о наибольшей разовой трате.
«Больше всего трачу на такси. Мало езжу на общественном транспорте, потому что папа и дедушка говорят, что я доеду до первого столба. Всегда стараюсь рассчитывать свой бюджет на месяц, иногда получается больше, иногда меньше. В среднем 100 тысяч рублей.
Самая дорогая покупка? Собака мальтипу. Больше 200 тысяч рублей», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.
В настоящий момент тренером Алёны Косторной является Елена Буянова. До этого спортсменка занималась в группе Этери Тутберидзе. Также она провела один сезон в академии Евгения Плющенко.
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