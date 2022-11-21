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Евгения Медведева посвятила трогательный пост новому партнёру в «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева посвятила трогательный пост новому партнёру в «Ледниковом периоде»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фотографии с новым партнёром по телевизионному проекту «Ледниковый период», актёром Фёдором Федотовым.

«Вот так мы с Фёдором рука об руку делали то, что должны были. Без поддержки друг друга мы бы не справились», — подписала Медведева фото, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Медведева начала текущий сезон программы с блогером Даней Милохиным, однако после нескольких выпусков молодой человек решил покинуть проект.

В прошлом сезоне Федотов катался в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Пара одержала победу. Что касается Медведевой и Милохина, которые тогда также выступали в паре, то они заняли третье место.

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