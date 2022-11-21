Аделина Сотникова рассказала о «самом приятном» комплименте после беременности

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова в своих социальных сетях поделилась приятным комплиментом, который ей сделали после рождения ребёнка.

«Мне, конечно, есть что скидывать после беременности, но сегодня мне не поверили, что я родила три недели назад. Это был самый приятный комплимент», — написала Аделина Сотникова в соцсетях.

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.