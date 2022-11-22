Яна Рудковская прокомментировала инцидент с Трусовой и болельщиком на ГП России в Самаре

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась об инциденте, который произошёл на пятом этапе Гран-при России в Самаре с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.
Напомним, сразу после выступления Трусовой на лёд выбежал поклонник и подарил фигуристке огромный букет красных роз. Мужчина сбежал вниз по лестнице, подошёл к борту и выскочил на лёд. В это время рядом было много детей, которые кидали игрушки, и служба безопасности не сумела оперативно среагировать. Однако после взаимодействия с Трусовой фаната увели в подтрибунное помещение.
«Хорошо, что болельщик вышел не с каким-то режущим предметом. Я первый раз вижу такое на соревнованиях. На шоу у нас бывали такие случаи. Но какая разница, шоу или соревнования, — это жизнь спортсменов.
Было нервно, я вообще не поняла, как это произошло. Это сигнал людям, которые организовывают турниры, отвечают за безопасность. Я помню, что были миллионы Гран-при, где участвовал Юдзуру Ханю, Евгений Плющенко с миллионами фанатов, — такого никогда не было», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».
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