Софья Самоделкина написала большой пост после победы на пятом этапе ГП России в Самаре

Российская фигуристка Софья Самоделкина опубликовала большой пост в своём телеграм-канале. В минувшие выходные Самоделкина одержала победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре. В борьбе за первое место она опередила серебряного призёра Олимпиады-2022 Александру Трусову.
«Самара, спасибо! Завершился мой второй этап Гран-при в Самаре. Этот этап сложился удачно, но не без ошибок. Хотела бы в первую очередь поблагодарить моих тренеров. Светлана Владимировна, Лилия Айратовна, Станислав Владимирович, Виталий Юрьевич, наш самый лучший доктор, — спасибо вам, что остаётесь рядом, несмотря ни на что!
Мама, папа, бабуля, сестрёнки, братья — спасибо за веру! Без ваших милейших сообщений было бы по-другому. Ну и, конечно, дорогие мои болельщики. Для меня была полная неожиданность услышать столько народу на трибунах. Меня это очень поддержало и прибавило сил. Вы самые-самые лучшие! Спасибо моей команде за быструю организацию.
Также хочу поздравить наших ребят. Саша, ты наша ракета. Марк — боец! Ну и Саша — просто космос. Благодарю вас всех и буду работать дальше», — написала Самоделкина.
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