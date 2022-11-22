В CAS обозначили сроки рассмотрения допинг-дела Камилы Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали, от чего зависит скорость рассмотрения допинг-дела олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой. Ранее ВАДА, недовольное задержкой в разбирательстве, решило передать дело Валиевой в CAS.
«Кодекс спортивного арбитража устанавливает шаги, которые должны быть предприняты в рамках процедуры CAS. Следующим шагом в этой процедуре является подача Всемирным антидопинговым агентством апелляционной записки. Оно должно сделать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции.
Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения краткой информации об апелляции, чтобы подать свой ответ. Однако эти сроки могут быть продлены (или сокращены) по соглашению сторон. Соответственно, скорость, с которой дело будет рассмотрено CAS, определяется как сторонами, так и CAS», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.
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