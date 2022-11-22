Татьяна Тарасова отреагировала на слова Рудковской, назвавшей Липницкую «новой Тутберидзе»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова совладелицы академии «Ангелы Плющенко» Яны Рудковской. Ранее Рудковская предположила, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая станет не менее успешным специалистом, чем заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Она назвала Липницкую «новой Тутберидзе»

«Не знаю, может ли Юлия Липницкая стать новой Этери Тутберидзе в будущем. Я ещё не видела её как тренера. Поработает пару лет — и будем оценивать её тренерские способности.

Да, у Юлии есть сильный спортивный характер. Но характер — это одно, а тренером быть — совершенно другое», — приводит слова Татьяны Тарасовой Metaratings.