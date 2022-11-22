«Спонсор фото — перчатки на фоне». Елизавета Туктамышева сделала селфи на кухне

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила свою фотографию, сделанную на кухне.

«Спонсор этой фотографии — перчатки на заднем фоне. — Что, лучше фон нельзя было найти? — Нет», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Елизавета Туктамышева одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходил в Москве. Второе место на соревновании заняла Софья Муравьёва. Замкнула тройку Софья Акатьева.

Ранее чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная высказала мнение, что для фигуристок главное — не набрать лишний вес. Она упомянула при этом Туктамышеву.