«Спонсор фото — перчатки на фоне». Елизавета Туктамышева сделала селфи на кухне

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила свою фотографию, сделанную на кухне.
«Спонсор этой фотографии — перчатки на заднем фоне. — Что, лучше фон нельзя было найти? — Нет», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Елизавета Туктамышева одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходил в Москве. Второе место на соревновании заняла Софья Муравьёва. Замкнула тройку Софья Акатьева.
Ранее чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная высказала мнение, что для фигуристок главное — не набрать лишний вес. Она упомянула при этом Туктамышеву.
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