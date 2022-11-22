«Лучше стать первой Липницкой, чем второй Тутберидзе». Лайшев — о Юлии в качестве тренера

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о перспективах олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой в качестве тренера.
Ранее супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала Липницкую «новой Этери Тутберидзе».
«Липницкая — преемница Тутберидзе? Стать как Этери Георгиевна будет очень сложно. Лучше делать саму себя и стать первой Липницкой, чем второй Тутберидзе. Мы все уникальны — как спортсмены, так и тренеры. Никто не станет таким же специалистом, как Этери Тутберидзе.
Не знаю, станет ли Юлия большим тренером, всякое может случиться. Пока предпосылок особых нет. Хорошо, что Юлия видит себя в этой профессии, но это огромный труд», — сказал Лайшев в интервью Sport 24.
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