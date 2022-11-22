Акатьева выложила пост о важности экологического состояния планеты
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Российская фигуристка Софья Акатьева опубликовала пост в соцсетях, в котором отметила важность бережного отношения к экологии.
Спортсменка выложила видеоролик, на котором занимается сортировкой мусора.
«Мне важно экологическое состояние нашей планеты, поэтому уже больше шести месяцев я сортирую мусор.
Хочется, чтобы как можно больше людей завели себе эту полезную привычку. Ведь всё начинается с нас», — написала Акатьева.
Фото: соцсети Софьи Акатьевой
Софья Акатьева является обладательницей двух медалей юниорской серии Гран-при: золото этапа в России 2021 года и золото этапа в Польше 2021 года. Также Акатьева — двукратная победительница первенства России (2021, 2022) и серебряный призёр первенства России (2020) среди юниоров.
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