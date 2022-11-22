Гуменник — о смене гражданства: это будет единственным выходом, если отстранение затянется

Победитель этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве Пётр Гуменник не исключил, что будет вынужден сменить спортивное гражданство, если отстранение российских спортсменов от международных соревнований затянется.

«Хотелось бы, конечно, выступить где-то ещё, кроме России. Уже тянет посоревноваться со всем миром. Но, в принципе, наша федерация хорошо поработала, чтобы мы тут не скучали. Соревнований хватает.

Что буду делать дальше? Пока надеюсь, что нас всё-таки допустят в ближайшее время. Заканчивать точно не планирую. Менять спортивное гражданство пока не собираюсь, но вполне вероятно, что это будет единственным выходом, если наше отстранение затянется. Все хотят выступить на Олимпиаде. Если это всё продлится еще несколько лет, придётся принимать какое-то непростое решение», — приводит слова Гуменника «Фонтанка».