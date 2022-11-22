Фигурист Пётр Гуменник объяснил, почему ушёл из группы Алексея Мишина

Победитель этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве 20-летний Пётр Гуменник рассказал, почему пять лет назад перешёл из группы Алексея Мишина в школу Тамары Москвиной к тренеру Веронике Дайнеко.
«До 10 лет я очень быстро прогрессировал. К этому возрасту я выучил все тройные прыжки, каскад три-три. В 11 я начал учить аксель, и тут у меня случились первые проблемы. Шло время. Мне уже было 12, 13, 14, 15 лет, но нормально выучить этот прыжок не получалось. Хотя другие спортсмены моего возраста и даже младше уже прыгали четверные. Я решил, что раз я зашёл в тупик, значит, надо что-то поменять, что, может, свежий тренерский взгляд мне поможет. И я не ошибся.
Обижало ли, что у Мишина со мной больше работали его помощники? Да, я действительно чувствовал недостаток внимания. Особенно в последний год, когда со мной даже его помощники почти перестали работать. Потому что Татьяна Николаевна Мишина больше работала с Женей Семененко, а у Алексея Николаевича была Лиза Туктамышева, которой он старался уделять всё своё внимание. А мне хотелось быть основным спортсменом, чтобы тренер был заинтересован в моих успехах так же, как в своих», — приводит слова Гуменника «Фонтанка».
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