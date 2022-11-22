Фигурист Пётр Гуменник рассказал, как высчитывает вероятность успешного исполнения прыжков

Победитель этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве Пётр Гуменник, который учится в Университете ИТМО по специальности «Информатика и вычислительная техника», объяснил, как высчитывает вероятность успешного совершения того или иного прыжка.

«На самом деле тут ничего сложного. Да, и это использую, куда ж без этого. Вот как раз на последних соревнованиях решили с тренером, что с лутцем лучше не рисковать: процент удачного выполнения не слишком высокий, что логичнее поменять его на сальхов.

Как высчитываю? Самое релевантное — посчитать успешные выполнения на прокатах или тренировках. А решение менять или не менять принимаем прямо перед самым началом соревнований после последней тренировки.

Всегда холодный расчёт и отсутствие риска на льду? В какой-то степени это всё-таки можно назвать риском. Если есть ситуация, в которой я могу на 100 процентов сделать, например, тройной прыжок, а с 80-процентной вероятностью — что четверной, и это мне будет выгоднее, я сделаю четверной», — приводит слова Гуменника «Фонтанка».