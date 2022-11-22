Фигурист Пётр Гуменник рассказал, как высчитывает вероятность успешного исполнения прыжков

Победитель этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве Пётр Гуменник, который учится в Университете ИТМО по специальности «Информатика и вычислительная техника», объяснил, как высчитывает вероятность успешного совершения того или иного прыжка.
«На самом деле тут ничего сложного. Да, и это использую, куда ж без этого. Вот как раз на последних соревнованиях решили с тренером, что с лутцем лучше не рисковать: процент удачного выполнения не слишком высокий, что логичнее поменять его на сальхов.
Как высчитываю? Самое релевантное — посчитать успешные выполнения на прокатах или тренировках. А решение менять или не менять принимаем прямо перед самым началом соревнований после последней тренировки.
Всегда холодный расчёт и отсутствие риска на льду? В какой-то степени это всё-таки можно назвать риском. Если есть ситуация, в которой я могу на 100 процентов сделать, например, тройной прыжок, а с 80-процентной вероятностью — что четверной, и это мне будет выгоднее, я сделаю четверной», — приводит слова Гуменника «Фонтанка».
- 22 ноября 2022
-
20:36
-
20:24
-
20:05
-
19:51
-
19:29
-
18:51
-
18:36
-
18:26
-
16:13
-
14:10
-
13:59
-
13:58
-
13:07
-
12:46
-
12:19
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:23
-
10:40
-
10:35
-
10:05
-
10:01
-
09:38
- 21 ноября 2022
-
23:38
-
23:10
-
22:23
-
21:01
-
20:53
-
18:01
-
16:35
-
13:58
-
13:01
-
12:59
-
12:42