Фигуристка Камила Валиева восстановила тройной аксель. Видео

Чемпионка Европы, России и победительница командного турнира Олимпийских игр, фигуристка Камила Валиева восстановила тройной аксель, который в текущем сезоне ещё ни разу не исполняла на соревнованиях. Камила выиграла два этапа Гран-при России.
Напомним, после победы сборной России в командном олимпийском турнире стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная 25 декабря, оказалась положительной. Награждение было отложено до окончания расследования, а для выступления в личном турнире Валиевой пришлось лично участвовать в слушаниях выездной панели CAS. После этого Камила допустила несколько ошибок в произвольной программе и в итоге заняла четвёртое место.
На минувшей неделе ВАДА, не дождавшись итога затянувшихся слушаний РУСАДА, подало апелляцию в CAS, потребовав для фигуристки четырёхлетней дисквалификации и лишения всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.
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