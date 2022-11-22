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Фигуристка Камила Валиева восстановила тройной аксель. Видео

Фигуристка Камила Валиева восстановила тройной аксель. Видео
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Чемпионка Европы, России и победительница командного турнира Олимпийских игр, фигуристка Камила Валиева восстановила тройной аксель, который в текущем сезоне ещё ни разу не исполняла на соревнованиях. Камила выиграла два этапа Гран-при России.

Напомним, после победы сборной России в командном олимпийском турнире стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная 25 декабря, оказалась положительной. Награждение было отложено до окончания расследования, а для выступления в личном турнире Валиевой пришлось лично участвовать в слушаниях выездной панели CAS. После этого Камила допустила несколько ошибок в произвольной программе и в итоге заняла четвёртое место.

На минувшей неделе ВАДА, не дождавшись итога затянувшихся слушаний РУСАДА, подало апелляцию в CAS, потребовав для фигуристки четырёхлетней дисквалификации и лишения всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.

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