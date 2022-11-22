Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, кем видит себя через 17-18 лет.
«Через 17-18 лет? Я всё ещё вижу себя очень активной в работе. Думаю, я до конца жизни буду так или иначе связана с фигурным катанием. И я это абсолютно не с грустными эмоциями говорю, потому что безумно люблю то, чем занимаюсь. Это уже благословение судьбы, что оказалась в том деле, которое нравится и которым готова заниматься до конца своей жизни.
Мне самой интересно, что со мной будет, в какую отрасль меня занесёт. Но через 17-18 лет я точно вижу себя в семье. Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, которая сделала себя сама, и у которой не менее успешный муж и очень счастливые и красивые дети», – сказала Медведева в шоу «5 книг» на YouTube-канале «Ключ».
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