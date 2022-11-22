Евгения Медведева — об отношениях: нужно быть с тем человеком, с кем ты счастлив

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, каких отношений с близкими людьми ей бы хотелось.

«У меня не было такого опыта, что я в супермегасерьёзных отношениях, что почти обручена. Такого у меня не было. Но могу точно сказать, что нужно состоять в тех отношениях, когда оба партнёра становятся лучше.

Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна – или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни, мы обязаны себе быть счастливыми. Моя истина такова, что я должна быть счастлива. И тогда у меня в жизни всё будет классно. Нужно быть с тем человеком, с кем ты счастлив. Нужно на той работе работать всю жизнь, на которой ты счастлив. Нужно одеваться в те вещи, в которых ты счастлив. Нужно зарабатывать столько денег, с каким количеством денег ты счастлив», — сказала Медведева в шоу «5 книг» на YouTube-канале «Ключ».