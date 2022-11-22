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Тарасова: тройной аксель не даёт гарантий, что уровень Валиевой недосягаем для соперниц

Тарасова: тройной аксель не даёт гарантий, что уровень Валиевой недосягаем для соперниц
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на пост фигуристки Камилы Валиевой, которая опубликовала в соцсетях видео чистого исполнения тройного акселя на тренировке.

В текущем сезоне 16 летняя Валиева выиграла два этапа Гран-при России, но ещё не выполняла тройной аксель на соревнованиях.

«Нечего говорить об этом, когда нет международных соревнований. Иногда ты выходишь и падаешь на жопу, такое часто случается. Я знаю своё дело и могу сказать, что такие элементы редко исполняются чисто.

Очень хочется посмотреть, как Валиева исполнит этот прыжок, поаплодировать, тогда мы все будем счастливы. Но то, что она восстановила тройной аксель, не даёт гарантий, что её уровень будет недосягаем для соперниц. Ждём и верим, что у неё получится вернуть свою былую форму», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

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