Стилист рассказала, часто ли Загитову и Щербакову не устраивают их образы на «ЛП»

Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала, часто ли ведущих телешоу Алину Загитову и Анну Щербакову не устраивают их образы.
«Да, бывает такое частенько, расходятся мнения. Но никто же не хочет, чтобы девочки выглядели плохо. Так что тут можно понять и продюсеров, и нас, стилистов, когда мы убеждаем девчонок в чём-то, потому что со стороны нам самим себя сложнее увидеть. Конечно, в идеале у нас у всех совпадают мнения, но бывает и такое, что приходится девчонок убеждать. Я не могу сказать, что они какие-то капризные — нет, они всё могут понять. Они, конечно, идут на уступки иногда, так что с ними достаточно комфортно», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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