Стилист объяснила, почему у Щербаковой более скромные образы на «ЛП», нежели у Загитовой
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Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», объяснила, что скромные костюмы Анны Щербаковой и дерзкие наряды Алины Загитовой – это не изначальная задумка создателей проекта.
«Нет, это больше по характеру самих девчонок. Они в чём-то похожи в жизни, но вкусы на одежду у них абсолютно разные. Когда мы подбираем наряды, они, конечно, высказывают своё мнение, и изначально, ещё на первой примерке Аня просила наряды чуть подлиннее, а Алина говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки». Это исходит от их характера, от их ощущения себя на сцене, на публике, на льду», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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