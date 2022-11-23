Стилист «Ледникового периода» — о Ягудине: на него что ни надень, всегда выглядит хорошо

Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала, как подбирались костюмы для Алексея Ягудина, чтобы он не потерялся на фоне ярких соведущих Анны Щербаковой и Алины Загитовой.

«Про Лёшу мы всегда говорим одно: на него что ни одень, он всегда выглядит хорошо. У Лёши образ, размер одежды — всё по стандарту, прям идеально. Можно ничего не мерить и принести ему на концерт костюм, который мы выбрали, и он точно на него сядет. По Лёше нет каких-то проблемных моментов, он всегда готов надеть почти всё, что ему предлагают. Когда он видит, что это действительно хорошо, ему всё равно, что надеть. Он в этом плане вообще не привереда, главное, чтоб костюм хорошо сидел, а он всегда на нём хорошо сидит.



Нет каких-то с Лёшей проблем. Мы всегда сначала девочкам стараемся подобрать платья, а потом уже Лёше костюм — так получается проще. В принципе, так всегда: сначала подбирается вечернее платье даме, а потом под него уже подбирается наряд для мужчины», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.