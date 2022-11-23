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«Алина любит эксперименты». Стилист — об образе Загитовой с чёлкой

«Алина любит эксперименты». Стилист — об образе Загитовой с чёлкой
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Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала, как сама Алина Загитова восприняла неожиданный образ с накладной чёлкой, который стал самым обсуждаемым среди болельщиков.

«На самом деле, Алина любит эксперименты, особенно если они связаны с какими-то зарубежными тенденциями. Алине, в частности, мы подбирали этот образ, исходя из образов зарубежных звёзд: Зендаи, Арианы Гранде — мы часто берём от них какие-то причёски для Алины. Всё равно девочки в её возрасте равняются на таких молодёжных западных артистов. Вместе со стилистами по волосам у нас родилась такая идея», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Загитова говорила: «Хочу покороче, мне надо показать ножки». Интервью со стилистом «ЛП» «Загитова говорила: «Хочу покороче, мне надо показать ножки». Интервью со стилистом «ЛП»
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