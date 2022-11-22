«Надо форму набирать». Жулин — о прогрессе Трусовой на Гран-при России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о прогрессе серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой в постолимпийском сезоне.
На втором этапе Гран-при России в Сочи Трусова заняла третье место, и Жулин упрекнул фигуристку в лишнем весе, который мешает ей исполнять четверные прыжки. На пятом этапе соревнований в Самаре Александра стала второй, хотя и упала на приземлении с четверного лутца в произвольной программе.
«Второе место — уже лучше. На первом этапе была третья, так что растёт. Надо форму набирать. Если ей хватит мотивации, то наберёт, если не хватит — не наберёт», — приводит слова Жулина ТАСС.
Трусова — первая и пока единственная в мире фигуристка, успешно исполнившая пять четверных прыжков в одной программе.
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