Александр Жулин: почему бы и не быть ЧМ по фигурному катанию в Катаре?

Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказал мнение, что в Катаре в теории можно провести чемпионат мира по фигурному катанию. В настоящий момент в этой стране проходит чемпионат мира по футболу.

«Почему бы и не быть чемпионату мира по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда.

Ледовый дворец где угодно можно построить — это шикарная история. Фигурное катание хорошо тем, что его можно проводить в любом месте, в котором есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем», — цитирует Жулина ТАСС.

Напомним, в настоящий момент российские фигуристы отстранены от международных турниров.