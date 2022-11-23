«Вот она!!!» Чен сфотографировался со своей книгой
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Олимпийский чемпион 2022 года, американский фигурист Нэйтан Чен опубликовал в своих соцсетях фотографию с экземпляром своей автобиографической книги One jump at a time, которая поступила в продажу 22 ноября.
«Вот она!!! Безмерно благодарен», — написал спортсмен.
Фото: личный архив Нэйтана Чена
Также Чен анонсировал в феврале 2023 года выход собственной книги для детей, которая уже доступна для предзаказа.
23-летний Нэйтан Чен — трёхкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион четырёх континентов (2017), трёхкратный победитель финала Гран-при (2017-2019), серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2022), бронзовый призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2018), шестикратный чемпион США (2017-2022).
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