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Медведева заявила о желании написать автобиографическую книгу

Медведева заявила о желании написать автобиографическую книгу
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что имеет желание написать книгу о своей жизни.

«Я уже очень много лет вынашиваю идею написать автобиографию. Хочется её написать не как дневник, где было обычное описание жизни. Хочется именно какую-нибудь литературу написать, чтобы это было красиво и её интересно было читать.

Не знаю, как автобиографию превратить в художественное произведение. Пока что я оставила эту идею до лучших времён», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Ключ».

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу.

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