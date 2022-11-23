Стало известно, как в фигурном катании пройдёт чемпионат России по прыжкам

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала регламент чемпионата страны по прыжкам, который пройдёт в Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Соревнования будут состоять из личного и командного турниров.

Личный начнётся 3 декабря и станет отборочным для фигуристов, которые не входят в сборную России и не выбраны капитанами для участия в командных соревнованиях. Эти две категории спортсменов попадут в основной турнир без отбора.

И отборочный, и основной личный турнир будут проходить по системе плей-офф отдельно среди мужчин и женщин. В каждом раунде два спортсмена будут соревноваться друг с другом, исполняя по два прыжка на выбор. В следующий тур выйдет фигурист, набравший максимальную сумму баллов за исполнение двух прыжков. Основной раунд начнётся 4 декабря в 16:30 после окончания командного турнира.

4 декабря в 14:00 на лёд выйдут команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Они будут состоять из шести одиночников и одной спортивной пары. В первом раунде пары покажут подкрут, сольный прыжок и два выброса. Во 2–5-м раундах примут участие по два одиночника от каждой команды. Во втором раунде фигуристы будут исполнять тройные прыжки, в третьем – четверные, в четвёртом — каскады или комбинации из любых двух или трёх прыжков, в пятом — каскады или комбинации не более чем из пяти прыжков. Все элементы будут оцениваться по системе ISU.