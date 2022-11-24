«Пробегала мимо». Евгения Медведева поделилась кадром с новой фотосессии

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. На фотографии она в объёмной куртке, одетой на белый короткий топ, с ярким макияжем на лице.
«Пробегала мимо, чисто в кадр залетела к кому-то», — подписала снимок Медведева.
Фото: из личного архива Медведевой
После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой блогер Даня Милохин неожиданно покинул программу. В ближайших выпусках Евгения появится в паре с актёром Фёдором Федотовым.
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