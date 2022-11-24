Источник: Аделия Петросян из-за травмы пропустит заключительный этап Гран-при России

Российская фигуристка Аделия Петросян пропустит заключительный этап Гран-при России, который пройдёт в Перми с 26 по 27 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что 15-летняя спортсменка получила травму в начале недели, во вторник она не тренировалась. Она не полетела на этап вместе с остальными участниками. О характере травмы пока не говорится.

Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Сочи, набрав 239,31 балла. Она опередила Софью Самоделкину (218,73) и Александру Трусову (208,55).

В личном зачёте на данный момент лидирует Камила Валиева, Софья Самоделкина находится на втором месте, Александра Трусова — третья, Софья Акатьева — четвёртая, Аделия Петросян занимает лишь 10-ю строчку.