Юрист рассказала, сможет ли Валиева выступать в ледовых шоу, если будет дисквалифицирована

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, сможет ли фигуристка Камила Валиева участвовать в ледовых шоу, если будет отстранена или дисквалифицирована.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. ВАДА требует дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

«Спортсмен может принимать участие в чисто коммерческих шоу-проектах, будучи временно отстранённым или дисквалифицированным национальной антидопинговой организацией или международной спортивной федерацией. Но таким шоу не должна оказываться финансовая или иная, например, информационная, поддержка со стороны национальных спортивных федераций или государственных организаций. Если же шоу имеет бюджетную поддержку, то выступивший на нём спортсмен будет считаться нарушившим запрет на участие. Если спортсмен уже был дисквалифицирован, то дисквалификацию ему могут продлить на тот же срок, а если он был временно отстранён, то такое отстранение ему не зачтут и срок дисквалификации будет назначен с даты вынесения решения», — приводит слова Анцелиович ТАСС.