Зуева: Москвина интересно экспериментировала с акробатикой в парном катании ещё в 1990-х

Известный тренер и хореограф Марина Зуева рассказала, как относится к акробатическим элементам в парном катании.
Как хореограф Зуева сотрудничала с двукратными олимпийскими чемпионами Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. В России акробатические элементы включают в свои программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
«С фигурным катанием этот стиль вообще неплохо сочетается. Тамара Москвина интересно экспериментировала в этом направлении в 1990-х, ещё была такая канадская спортивная пара Изабель Брассёр — Ллойд Айслер (двукратные бронзовые призёры Игр и чемпионы мира. — Прим. «Чемпионата»), которая всегда вносила акробатические элементы в своё катание. Я и сама приглашала акробата к Кате Гордеевой и Серёже Гринькову, когда мы готовились к Олимпиаде в Лиллехаммере. Даже сохранилась четырёхчасовая видеозапись на плёнке, правда, я никак не соберусь её оцифровать.
Мы тогда освоили много акробатических трюков, поскольку я рассуждала так: у фигуристов Тамары Николаевны трюки есть, у Изабель трюки есть, значит, и у нас они должны быть. Но потом, когда ребята уже всё выучили, я поняла, что от трюков нужно отказываться. Что с моей стороны было бы неэффективно воевать с соперниками тем же оружием», — приводит слова Зуевой RT.
- 24 ноября 2022
-
21:22
-
21:00
-
20:45
-
20:13
-
20:02
-
19:24
-
18:51
-
18:36
-
18:19
-
17:19
-
15:53
-
13:51
-
13:40
-
12:51
- 23 ноября 2022
-
22:42
-
19:05
-
18:39
-
18:29
-
17:04
-
16:23
-
14:33
-
11:20
-
11:03
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:22
- 22 ноября 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:00
-
20:36
-
20:24