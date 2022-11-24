Зуева: Москвина интересно экспериментировала с акробатикой в парном катании ещё в 1990-х

Известный тренер и хореограф Марина Зуева рассказала, как относится к акробатическим элементам в парном катании.

Как хореограф Зуева сотрудничала с двукратными олимпийскими чемпионами Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. В России акробатические элементы включают в свои программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

«С фигурным катанием этот стиль вообще неплохо сочетается. Тамара Москвина интересно экспериментировала в этом направлении в 1990-х, ещё была такая канадская спортивная пара Изабель Брассёр — Ллойд Айслер (двукратные бронзовые призёры Игр и чемпионы мира. — Прим. «Чемпионата»), которая всегда вносила акробатические элементы в своё катание. Я и сама приглашала акробата к Кате Гордеевой и Серёже Гринькову, когда мы готовились к Олимпиаде в Лиллехаммере. Даже сохранилась четырёхчасовая видеозапись на плёнке, правда, я никак не соберусь её оцифровать.

Мы тогда освоили много акробатических трюков, поскольку я рассуждала так: у фигуристов Тамары Николаевны трюки есть, у Изабель трюки есть, значит, и у нас они должны быть. Но потом, когда ребята уже всё выучили, я поняла, что от трюков нужно отказываться. Что с моей стороны было бы неэффективно воевать с соперниками тем же оружием», — приводит слова Зуевой RT.