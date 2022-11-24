Андрей Кутовой выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Перми

На шестом этапе Гран-при России среди юниоров завершили выступление в короткой программе юноши. Лучший результат показал Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко. Второе место занял Эдуард Карартынян. Ученик Светланы Соколовской набрал одинаковую сумму баллов с Александром Голубевым, но его оценка за технику оказалась на 0,08 балла выше, чем у соперника.

Девять из 16 фигуристов попытались исполнить элемент ультра-си – тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 6-й этап. Пермь

Короткая программа. Юноши

1. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 77,05.

2. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 76,72.

3. Александр Голубев (Нижегородская область) – 76,72.

4. Кирилл Кропылев (Москва) – 73,92.

5. Кирилл Андрусик (Москва) – 72,67.

6. Михаил Тихонов (Москва) – 71,22.

7. Кирилл Сарновский (Москва) – 70,65.

8. Николай Логинов (Санкт-Петербург) – 69,22.