Андрей Кутовой выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Перми

На шестом этапе Гран-при России среди юниоров завершили выступление в короткой программе юноши. Лучший результат показал Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко. Второе место занял Эдуард Карартынян. Ученик Светланы Соколовской набрал одинаковую сумму баллов с Александром Голубевым, но его оценка за технику оказалась на 0,08 балла выше, чем у соперника.
Девять из 16 фигуристов попытались исполнить элемент ультра-си – тройной аксель.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 6-й этап. Пермь
Короткая программа. Юноши
1. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 77,05.
2. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 76,72.
3. Александр Голубев (Нижегородская область) – 76,72.
4. Кирилл Кропылев (Москва) – 73,92.
5. Кирилл Андрусик (Москва) – 72,67.
6. Михаил Тихонов (Москва) – 71,22.
7. Кирилл Сарновский (Москва) – 70,65.
8. Николай Логинов (Санкт-Петербург) – 69,22.
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